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Restaurantes en venta en Larnaca, Chipre

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Restaurante, cafetería en Psematismenos, Chipre
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Psematismenos, Chipre
En el mercado hay una parcela destinada al desarrollo residencial, ubicada en la zona de Pse…
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Restaurante, cafetería en Larnaca, Chipre
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Restaurante frente al mar en venta en Larnaca Excelente oportunidad de inversión: restauran…
$1,22M
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