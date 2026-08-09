Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Larnaca
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Larnaca, Chipre

;
áticos
129
estudios
16
1 habitación
210
2 habitaciones
892
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
11 propiedades total found
Apartamento en Tochni, Chipre
Apartamento
Tochni, Chipre
Land in Tochni village in Larnaca in Z1 zone, with 0.6 % cover ratio, building densidad 0.6 …
$518,545
Dejar una solicitud
Apartamento en Melini, Chipre
Apartamento
Melini, Chipre
Terrenos agrícolas en la localidad de Melini de Larnaca en la zona G3, con un porcentaje de …
$44,941
Dejar una solicitud
Apartamento en Melini, Chipre
Apartamento
Melini, Chipre
Terrenos agrícolas en la localidad de Melini en Larnaca en la zona G3, con un porcentaje de …
$56,464
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Kofinou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kofinou, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 4/5
El complejo OLEA RESIDENCE se limita a la ubicación de Gechitkale, que es el centro más acce…
$128,064
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Aradippou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Aradippou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Piso 1/3
Ubicado en el deseable vecindario de Krasas de Larnaca, este complejo residencial único ofre…
$177,810
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Piso 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
Dejar una solicitud
Apartamento 7 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Área 247 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$730,124
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Maroni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 129 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Maroni, Larnaca, Chipre
$445,041
Dejar una solicitud
Apartamento 13 habitaciones en Pano Lefkara, Chipre
Apartamento 13 habitaciones
Pano Lefkara, Chipre
Habitaciones 13
Dormitorios 9
Área 370 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pano Lefkara, Larnaca, Chipre
$3,10M
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1/3
Situado en el atractivo barrio de Krasas en Larnaca, este complejo residencial único ofrece …
$202,798
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Larnaca, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir