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Propiedades residenciales en venta en Koinoteta Talas, Chipre

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apartamentos
106
casas independientes
164
270 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Es un desarrollo elegante que comprende 59 propiedades; espacioso de 1 y 2 dormitorios apart…
$407,229
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Apartamento 2 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Ubicado en el pueblo de Tala, este encantador apartamento de 2 dormitorios, 1 - baño ofrece …
$208,110
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Apartamento 2 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Atico amplio de 2 dormitorios con panorámico Vistas en Tala Este amplio ático de dos dormito…
$296,435
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 4 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Como la primera colina en la parte sur oeste de Chipre frente al Mediterráneo, Lofos tiene e…
$1,56M
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Casa 4 habitaciones en Kamares, Chipre
Casa 4 habitaciones
Kamares, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Villa de dos dormitorios situado en Kamares, Tala. La planta baja consta de sala de estar / …
$1,02M
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Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Un desarrollo de prestigio y elite compuesto por sólo 9, villas de 2 plantas, que ofrecen vi…
$852,718
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Tala, Chipre
Casa 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 268 m²
Casa moderna de 3 dormitorios en Tala – Mar Panorámico & Montaña Vistas Esta elegante casa d…
$989,011
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VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Descubre villas exclusivas en Tala, Paphos que ofrece 3-4 habitaciones, piscinas privadas, a…
$1,36M
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Casa 4 habitaciones en Tala, Chipre
Casa 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 232 m²
Villas de lujo en venta en el corazón de Tala, Paphos. Ubicado en generosas parcelas privada…
$767,302
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Apartamento 2 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Es un desarrollo elegante que comprende 59 propiedades; espacioso de 1 y 2 dormitorios apart…
$428,053
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Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Un desarrollo de prestigio y elite compuesto por sólo 9, villas de 2 plantas, que ofrecen vi…
$852,718
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Casa 4 habitaciones en Tala, Chipre
Casa 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Bungalow de 4 dormitorios en Tala, Paphos. Situado en una generosa parcela de 489 metros cua…
$908,194
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Apartamento 4 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Esta es una villa de 4 dormitorios de alta gama diseñada para aquellos que buscan lujo, priv…
$1,49M
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Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 454 m²
Esta zona es ampliamente considerada como uno de los suburbios más prestigiosos de Paphos, o…
$2,64M
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Apartamento 4 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 366 m²
Esta zona es considerada como el suburbio más elite de Pafos y tiene uno de los mejores clim…
$2,48M
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Apartamento 4 habitaciones en Kamares, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kamares, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 224 m²
Situado en la prestigiosa zona de Melisovuno, en el pintoresco pueblo de Tala, repartido en …
$871,412
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Casa 3 habitaciones en Tala, Chipre
Casa 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 283 m²
La propiedad es una casa unifamiliar de 3 dormitorios con piscina, situada en Tala, cerrada …
$610,731
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Tala, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Ubicado en la prestigiosa y muy codiciada zona de Kamares, este hermoso bungalow de 3 dormit…
$686,119
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Apartamento 4 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Un magnífico bungalow diseñado por arquitecto con impresionante ubicación orientada al oeste…
$1,04M
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Casa 4 habitaciones en Tala, Chipre
Casa 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 634 m²
Venta: una exclusiva y única villa de 4 dormitorios en Tala. - Residencia de tres pisos en u…
$2,12M
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Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Situado en una colina en la tranquila zona de Tremitusa, este nuevo proyecto residencial ofr…
$422,749
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Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 271 m²
Esta sofisticada villa de 4 dormitorios encarna la vida premium en las tranquilas laderas de…
$983,227
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VIDI GROUP
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Casa 5 habitaciones en Tala, Chipre
Casa 5 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 247 m²
Una impresionante villa de cinco dormitorios situada en una tranquila zona residencial de Ta…
$1,47M
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Casa 8 habitaciones en Tala, Chipre
Casa 8 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 800 m²
Un Lujo, 800m2, moderno Villa de 8 dormitorios, con piscina privada de 12x6 y un jardín exót…
$2,95M
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Apartamento 3 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Un desarrollo de prestigio y elite compuesto por sólo 9, villas de 2 plantas, que ofrecen vi…
$864,241
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Villa en Tala, Chipre
Villa
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 271 m²
Esta sofisticada villa de 4 dormitorios encarna la vida premium en las tranquilas laderas de…
$1,37M
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English, Русский
Casa 3 habitaciones en Kamares, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kamares, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Villa de dos dormitorios situada en Kamares, Tala. La planta baja consta de sala de estar / …
$1,56M
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Casa 4 habitaciones en Tala, Chipre
Casa 4 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 271 m²
Villa de lujo en Tala, Paphos Cada hogar está diseñado individualmente, combinando arquitect…
$1,37M
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Casa 2 habitaciones en Tala, Chipre
Casa 2 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Este proyecto se encuentra en una posición elevada a pocos minutos a pie del pintoresco pueb…
$453,423
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Apartamento 2 habitaciones en Tala, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Área 68 m²
Apartamento de 2 dormitorios en Tala, es un apartamento único situado en el pueblo de Tala. …
$174,900
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Talas, Chipre

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