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Propiedades residenciales en venta en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre

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apartamentos
161
casas independientes
73
234 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 6 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Presentamos esta preciosa casa unifamiliar de 6 dormitorios en la zona turística de Pyrgos, …
$1,06M
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Casa 3 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 318 m²
Esta villa de 3 dormitorios situada cerca de todas las comodidades y con fácil acceso a Lima…
$1,40M
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Apartamento 3 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 148 m²
Nos complace anunciar nuestro nuevo proyecto de renovación completado en el complejo. Situad…
$708,279
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Apartamento 2 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Área 104 m²
Este impresionante desarrollo residencial se encuentra en la tranquila zona de Pyrgos, Limas…
$415,297
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Una maisonette de 3 dormitorios situada en Pyrgos, Limassol. Características clave Superfic…
$424,453
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
$8,04M
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 381 m²
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
$3,71M
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Apartamento 2 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Área 104 m²
Este impresionante desarrollo residencial se encuentra en la tranquila zona de Pyrgos, Limas…
$413,973
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Apartamento 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Un nuevo complejo residencial ofrece una colección de apartamentos de diseño hermoso, dos y …
$491,719
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Casa 4 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
Una encantadora Villa de 3+1 dormitorios en la zona turística de Pyrgos, a poca distancia de…
$1,45M
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Apartamento 2 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Área 104 m²
Este impresionante desarrollo residencial se encuentra en la tranquila zona de Pyrgos, Limas…
$389,341
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Apartamento 1 habitacion en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 1/5
El exclusivo Resort, la principal propiedad de alta gama de Limassol diseñada en cooperación…
$838,736
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Villa en Pyrgos Lemesou, Chipre
Villa
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 340 m²
Número de plantas 2
Casa en venta con 4+1 dormitorios y una piscina en una gran parcela de terreno en Pyrgos.La …
$1,82M
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Casa 5 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Pyrgos, Limassol parcela 650-700m2, casa 250-300 m2 5 dormitorios, 3 baños, lavadero indep…
$856,000
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Apartamento 2 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Apartamento frente a la playa de 2 dormitorios – Pyrgos, Limassol Este prestigioso apartame…
$2,09M
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Apartamento 1 habitacion en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Un nuevo complejo residencial ofrece una colección de apartamentos de diseño hermoso, dos y …
$298,018
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 404 m²
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
$3,78M
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Casa 2 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Casa 2 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
Uma charmosa moradia de 2 quartos está disponível para venda em um complexo residencial prot…
$801,886
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 1 habitacion en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
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Área 56 m²
Un nuevo complejo residencial ofrece una colección de apartamentos de diseño hermoso, dos y …
$300,715
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Apartamento en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento
Pyrgos Lemesou, Chipre
Una tierra agrícola en el pueblo de Pyrgos en Limassol, en la zona Ga4, 10% de cobertura, de…
$69,139
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Villa en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en construcción con un diseño moderno, situado en la prestigiosa zona de Amat…
$815,660
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Apartamento 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Un nuevo complejo residencial ofrece una colección de apartamentos de diseño hermoso, dos y …
$525,076
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Apartamento 1 habitacion en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Un nuevo complejo residencial ofrece una colección de apartamentos de diseño hermoso, dos y …
$298,018
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Villa en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 406 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta villa moderna y unifamiliar ofrece 406 m2 de lujo interior. La casa está diseñad…
$5,07M
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Apartamento 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Un nuevo complejo residencial ofrece una colección de apartamentos de diseño hermoso, dos y …
$465,411
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 401 m²
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
$3,77M
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Este nuevo complejo residencial es un espacio para la élite, que ofrece un total de 85 apart…
$1,19M
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Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 163 m²
Esta villa de lujo, situada en la pintoresca zona de Limassol Pyrgos, ofrece el lugar ideal …
$1,44M
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 470 m²
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
$4,85M
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Apartamento 3 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 145 m²
Piso 4/7
Detalhes do apartamento G502: Área Interna - 145 m² Varanda Coberta - 45 m² Jardim privat…
$2,35M
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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