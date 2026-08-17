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Villas en la montaña en venta en Koinoteta Parekklesias, Chipre

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Villa en Parekklisia, Chipre
Villa
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Ubicado dentro de una impresionante parcela residencial de 3.000 metros cuadrados rodeada de…
$931,101
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Parekklesias, Chipre

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