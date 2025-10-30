Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Campo de golf

Apartamentos cerca del club de golf en venta en Koinoteta Parekklesias, Chipre

áticos
5
1 habitación
20
2 habitaciones
38
3 habitaciones
24
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Parekklisia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 1
Área 71 m²
Piso 1/6
$941,741
Agencia
John Taylor Cyprus
Idiomas hablados
English, Русский, Dutch
