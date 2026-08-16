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Apartamentos del mar en venta en Koinoteta Parekklesias, Chipre

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áticos
7
1 habitación
27
2 habitaciones
74
3 habitaciones
28
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4 propiedades total found
Apartamento en Parekklisia, Chipre
Apartamento
Parekklisia, Chipre
Esta extensa tierra agrícola, ubicada en Pareklisia, ofrece una oportunidad única para el de…
$403,313
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Apartamento 5 habitaciones en Koinoteta Parekklesias, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Koinoteta Parekklesias, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 424 m²
Descubra el epítome de lujo viviendo con esta impresionante villa de 424 metros cuadrados en…
$1,73M
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Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Parekklesias, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Parekklesias, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Cuatro dormitorios Maisonnette situado en Agios Thyconas y cerca de cuatro y cinco estrellas…
$610,731
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Apartamento 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 197 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Pareklisia, Limasol (Lemesos), Chipre
$3,73M
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Parekklesias, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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