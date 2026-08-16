Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Koinoteta Kissonergas, Chipre

;
apartamentos
156
casas independientes
117
273 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 7 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 730 m²
Exclusiva villa de diseño personalizado, construida a los más altos estándares, garantizando…
$6,14M
Dejar una solicitud
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 215 m²
Número de plantas 2
Venta es una villa impresionante en el proyecto, situada en una zona tranquila de Kissonerga…
$1,41M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 4 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Villa de 4 dormitorios con vista al mar en Kissonerga Situado en un complejo cerrado, esta …
$2,29M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Residencias costeras exclusivas en Kissonerga, Paphos Experiencia contemporánea Mediterráne…
$513,426
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Proyecto moderno situado en Kissonerga. Situado a solo 700 metros de la playa, a 5 minutos d…
$563,691
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Venta Finalidad esperada: 2028 Experimente el equilibrio perfecto de lujo, comodidad y arq…
$390,216
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 5 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Cinco dormitorios amueblados de segunda línea a la villa de mar, con vistas al mar, en un de…
$2,12M
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Kissonerga, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Bienvenido a Eniko Mare, un sereno santuario costero elaborado para aquellos que valoran la …
$295,438
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 4 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 204 m²
Presentando un nuevo proyecto impresionante en Kissonerga, idealmente situado a poca distanc…
$806,625
Dejar una solicitud
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Villas Maris Verde — Villas de lujo elegantes en la costa de ChipreMaris Verde Villas ofrece…
$827,626
Dejar una solicitud
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 245 m²
For sale: Luxurious five-bedroom residence with panoramic sea views in Sunset Breeze, Paphos…
$1,58M
Dejar una solicitud
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 447 m²
Villa de lujo frente a la playa de 5 dormitorios en Paphos con jardín privado y piscina. Sit…
$3,92M
Dejar una solicitud
Apartamento en Kissonerga, Chipre
Apartamento
Kissonerga, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Situado a lo largo de la tranquila costa de Kissonerga en la región más amplia de Paphos, es…
$276,513
Dejar una solicitud
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Venta: Listo para moverse en Final de 2028 Experimente la vida costera moderna en una cole…
$541,139
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 7 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 377 m²
Villa de 7 dormitorios – El Pináculo de la Vida de Lujo en Paphos Esta villa de 7 dormitorio…
$2,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
En el pintoresco suburbio de Paphos Kissonerg, se ofrecen apartamentos únicos de dos niveles…
$747,569
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 2/2
Venta: moderno ático en construcción en el corazón de Kissónergi. Esta elegante propiedad of…
$558,727
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 7 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 470 m²
Villa de 7 dormitorios – El Pináculo de la Vida de Lujo en Paphos Esta villa de 7 dormitorio…
$2,25M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Presentando un nuevo proyecto impresionante en Kissonerga, idealmente situado a poca distanc…
$737,486
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 279 m²
Proyecto residencial moderno situado en la zona de Kissonerga de Paphos. Situado en una zona…
$1,38M
Dejar una solicitud
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Número de plantas 2
Venta: villa independiente en la primera línea del mar en Kissonerg, un pueblo costero más c…
$2,10M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 8
Área 447 m²
A pocos pasos de las aguas claras del Mar Mediterráneo, se presenta un prestigioso proyecto …
$5,21M
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Kissonerga, Chipre
Estudio 1 habitacion
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1
Jaquozzi Suite Apartment Ubicado a lo largo de la pintoresca costa de Kissonerga, Paphos. R…
$341,238
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Presentando un nuevo proyecto impresionante en Kissonerga, idealmente situado a poca distanc…
$737,486
Dejar una solicitud
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Villas Maris Verde — Luxurious Coastal Living in CyprusMaris Verde Villas ofrece un lujoso e…
$899,645
Dejar una solicitud
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
For sale: 3-bedroom villa in Lyra Villas, Paphos. A modern project by a reliable develope…
$555,791
Dejar una solicitud
Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Venta: Listo para moverse en Final de 2028 Descubra una exclusiva colección de viviendas d…
$541,139
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 211 m²
Presentando un nuevo proyecto impresionante en Kissonerga, idealmente situado a poca distanc…
$864,241
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Piso 2/3
En venta bajo el proyecto se encuentra un moderno apartamento de dos dormitorios con dos bañ…
$510,664
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Kissonergas, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir