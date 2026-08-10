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Villas con piscina en venta en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

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Villa 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Villa 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 4
Área 315 m²
Villa de lujo de cuatro dormitorios en construcción, con sótano, en venta en Kalogiroi - pro…
$1,29M
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Villa 6 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Villa 6 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 6
Área 700 m²
Lujosa villa de dos pisos en venta y una gran casa de servicio independiente de un dormitori…
$1,30M
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Villa 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Villa 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 4
Área 276 m²
Villa de lujo de cuatro dormitorios en construcción, con sótano, en venta en Kalogiroi - pro…
$1,30M
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Villa 5 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Villa 5 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Habitaciones 5
Área 401 m²
Five bedroom luxury villa under construction for sale in Germasogia - Limassol province, wit…
$1,68M
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
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