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Villas del mar en venta en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

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13 propiedades total found
Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 775 m²
Descubra una rara oportunidad para poseer una villa de lujo excepcional en Ayios Tychonas, L…
$3,86M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 330 m²
Lujo Villa de 4 dormitorios ultra moderna situada en la zona de Agios Tychonas de Limassol. …
$3,72M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 737 m²
Villa en la prestigiosa Agios Tychonas Hills está disponible para la venta. Con tres plantas…
$5,59M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 571 m²
Un proyecto de élite de dos lujosas casas en la zona privada y serena de Agios Tychonas, que…
$3,59M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Descripción de la propiedad Descubra esta elegante y excepcionalmente espaciosa villa indep…
$3,42M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 775 m²
Descubra una rara oportunidad para poseer una villa de lujo excepcional en Ayios Tychonas, L…
$3,86M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 837 m²
Situado en la prestigiosa zona residencial de Ayios Tychonas, justo al lado de la carretera …
$4,51M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 330 m²
Lujo Villa de 4 dormitorios ultra moderna situada en la zona de Agios Tychonas de Limassol. …
$3,72M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 837 m²
Situado en la prestigiosa zona residencial de Ayios Tychonas, justo al lado de la carretera …
$4,51M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
PLOT SIZE :1234 SQM VILLA SIZE : 370 SQM PLOT ELEVATION : 240 M sobre el nivel del mar Dos p…
$6,31M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 737 m²
Villa en la prestigiosa Agios Tychonas Hills está disponible para la venta. Con tres plantas…
$5,60M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 571 m²
Un proyecto de élite de dos lujosas casas en la zona privada y serena de Agios Tychonas, que…
$3,59M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Situado en la prestigiosa zona de Agios Tychonas, esta excepcional residencia contemporánea …
$2,24M
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
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De lujo
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