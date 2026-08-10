Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

;
Estudio Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Estudio en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Estudio
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/5
Venta: un estudio moderno en construcción en la prestigiosa zona de Ayios Tikhonas. Con una …
$534,382
Dejar una solicitud
Estudio en Agios Tychonas, Chipre
Estudio
Agios Tychonas, Chipre
Área 51 m²
Nueva y pacífica comunidad cerrada en Limassol, creada para aquellos que valoran la serenida…
$366,344
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir