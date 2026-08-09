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Propiedades residenciales en venta en Kathikas, Chipre

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apartamentos
21
casas independientes
3
24 propiedades total found
Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Terreno residencial de 997sq.m. en venta en Kathikas. Se encuentra dentro de la zona de Ka10…
$115,232
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Campo en la aldea Kathikas. El tamaño de la tierra es de 7358 metros cuadrados. La densida…
$1,02M
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Tierra en la aldea de Kathikas. El tamaño de la tierra es de 5686 metros cuadrados. La den…
$328,412
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Venta de terreno residencial de 3345 metros cuadrados en Kathikas. Se encuentra dentro de la…
$218,941
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Campo agrícola en la aldea de Kathikas, distrito de Paphos La propiedad tiene una superfici…
$120,994
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Parcela residencial en una zona tranquila y hermosa en la comunidad de Kathikas en el distri…
$115,232
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Este pedazo de tierra se encuentra en el pueblo de Kathikas y parcela adyacente también está…
$63,378
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Apartamento 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 332 m²
Presentamos a su atención el bungalow original situado en una gran parcela de 16.700 metros …
$1,71M
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Terreno residencial de nivel plano para el desarrollo inmediato en una zona tranquila con vi…
$270,796
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Se vende un campo mixto de protección residencial y especial con una superficie total de 5.3…
$114,080
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Campo agrícola en la aldea de Kathikas, distrito de Paphos La propiedad tiene una superfici…
$89,881
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Campo agrícola en la aldea de Kathikas, distrito de Paphos La propiedad tiene una superfici…
$55,311
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Campo agrícola en la aldea de Kathikas, distrito de Paphos La propiedad tiene una superfici…
$72,596
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Terreno residencial de 990sq.m. en venta en Kathikas. Se encuentra dentro de la zona de Ka10…
$123,298
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta increíble villa se encuentra en el idílico pueblo de Kathikas en Paphos, Chipre. Esta …
$1,50M
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Campo agrícola en venta en Kathikas pueblo, distrito de Paphos. La tierra cae en la zona Δα…
$184,372
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Campo agrícola en la aldea de Kathikas, distrito de Paphos La propiedad tiene una superfici…
$120,994
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Campo agrícola en la aldea de Kathikas, distrito de Paphos La propiedad tiene una superfici…
$72,596
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Campo residencial en la comunidad de Kathikas, en el distrito de Paphos. Está situado a 1.0 …
$126,755
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Esta parcela se encuentra en el pueblo de Kathikas, parcela adyacente también disponible. - …
$57,616
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta increíble villa se encuentra en el idílico pueblo de Kathikas en Paphos, Chipre. Esta …
$1,50M
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Casa 4 habitaciones en Kathikas, Chipre
Casa 4 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
La casa en sí es amplia oferta 4 en suite habitaciones privadas y 5 baños. El dormitorio pri…
$2,54M
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Terreno en venta en Kathikas Village . Esta tierra tiene la capacidad de construir 600 met…
$109,471
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Apartamento en Kathikas, Chipre
Apartamento
Kathikas, Chipre
Campo en la aldea Kathikas. El tamaño de la tierra es de 4683 metros cuadrados. Caídas en …
$489,737
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