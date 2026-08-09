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Casas en Venta en Kathikas, Chipre

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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta increíble villa se encuentra en el idílico pueblo de Kathikas en Paphos, Chipre. Esta …
$1,50M
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta increíble villa se encuentra en el idílico pueblo de Kathikas en Paphos, Chipre. Esta …
$1,50M
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Casa 4 habitaciones en Kathikas, Chipre
Casa 4 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
La casa en sí es amplia oferta 4 en suite habitaciones privadas y 5 baños. El dormitorio pri…
$2,54M
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