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Locales comerciales en venta en Famagusta District, Chipre

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Ayia Napa
3
Paralimni
8
13 propiedades total found
Oficina en Paralimni, Chipre
Oficina
Paralimni, Chipre
Piso 1
Dependencia de Oficina La unidad de oficina está diseñada para ofrecer un espacio de trabajo…
$372,952
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Propiedad comercial 620 m² en Frenaros, Chipre
Propiedad comercial 620 m²
Frenaros, Chipre
Nº de cuartos de baño 8
Área 620 m²
Un desarrollo comercial, construido dentro de tres parcelas en Frenaros. El desarrollo se co…
$614,602
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De inversiones 275 m² en Paralimni, Chipre
De inversiones 275 m²
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Esta propiedad corresponde a la mitad de la parcela, que se refiere a un edificio residencia…
$424,967
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TekceTekce
Propiedad comercial en Ayia Napa, Chipre
Propiedad comercial
Ayia Napa, Chipre
Número de plantas 2
Vida costera contemporánea – Edificio Residencial Boutique Este edificio boutique de bajo ni…
$3,43M
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Restaurante, cafetería en Paralimni, Chipre
Restaurante, cafetería
Paralimni, Chipre
Situado en la zona tranquila y pintoresca de Protaras, esta vasta parcela de tierra de 6.888…
$2,60M
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Oficina 118 m² en Paralimni, Chipre
Oficina 118 m²
Paralimni, Chipre
Área 118 m²
Un proyecto de uso mixto que combina arquitectura contemporánea, funcionalidad y calidad, en…
$373,455
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Oficina en Paralimni, Chipre
Oficina
Paralimni, Chipre
Piso 1
Dependencia de Oficina La unidad de oficina está diseñada para ofrecer un espacio de trabajo…
$326,047
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De inversiones 5 230 m² en Paralimni, Chipre
De inversiones 5 230 m²
Paralimni, Chipre
Área 5 230 m²
Este proyecto es un nuevo desarrollo impresionante situado en el centro de la zona turística…
$17,71M
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Propiedad comercial 113 m² en Ayia Napa, Chipre
Propiedad comercial 113 m²
Ayia Napa, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 113 m²
Un fantástico restaurante en el corazón de Ayia Napa, Famagusta. Este magnífico restaurante …
$1,18M
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Tienda 300 m² en Sotira, Chipre
Tienda 300 m²
Sotira, Chipre
Área 300 m²
Amazing Restaurant-Cypriot tavern para la venta en Sotira pueblo con gran reputación en todo…
$590,232
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Tienda en Kapparis, Chipre
Tienda
Kapparis, Chipre
Número de plantas 3
Oportunidad Comercial Resort-Style en Kapparis Experimente el potencial de negocio premium e…
$646,373
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Propiedad comercial en Ayia Napa, Chipre
Propiedad comercial
Ayia Napa, Chipre
Número de plantas 2
Vida costera contemporánea – Edificio Residencial Boutique Este edificio boutique de bajo ni…
$3,65M
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Oficina 109 m² en Paralimni, Chipre
Oficina 109 m²
Paralimni, Chipre
Área 109 m²
Un proyecto de uso mixto que combina arquitectura contemporánea, funcionalidad y calidad, en…
$326,487
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Tipos de propiedades en Famagusta District

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