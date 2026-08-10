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Oficinas en Venta en Famagusta District, Chipre

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Paralimni
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4 propiedades total found
Oficina en Paralimni, Chipre
Oficina
Paralimni, Chipre
Piso 1
Dependencia de Oficina La unidad de oficina está diseñada para ofrecer un espacio de trabajo…
$372,952
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 118 m² en Paralimni, Chipre
Oficina 118 m²
Paralimni, Chipre
Área 118 m²
Un proyecto de uso mixto que combina arquitectura contemporánea, funcionalidad y calidad, en…
$373,455
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Oficina en Paralimni, Chipre
Oficina
Paralimni, Chipre
Piso 1
Dependencia de Oficina La unidad de oficina está diseñada para ofrecer un espacio de trabajo…
$326,047
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
TekceTekce
Oficina 109 m² en Paralimni, Chipre
Oficina 109 m²
Paralimni, Chipre
Área 109 m²
Un proyecto de uso mixto que combina arquitectura contemporánea, funcionalidad y calidad, en…
$326,487
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