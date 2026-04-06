Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en East Limassol Municiplaity, Chipre

Demos Agiou Athanasiou
52
Koinoteta Agiou Tychona
44
Germasogeia
51
Koinoteta Mouttagiakas
22
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 973 m²
Descubra una exclusiva colección de lujosas villas de tres niveles enclavadas en parcelas ex…
$5,20M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 973 m²
Discover an exclusive collection of luxurious three-level villas nestled on expansive 955-11…
$5,22M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en East Limassol Municiplaity, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir