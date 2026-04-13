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Alquiler a largo plazo de villas con jardín en East Limassol Municiplaity, Chipre

Germasogeia
3
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1 propiedad total found
villa de 5 dormitorios en Agios Tychonas, Chipre
villa de 5 dormitorios
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Esta excepcional villa de 5 dormitorios está pensada en tres amplios pisos, que ofrecen como…
$6,907
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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