Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa de 4 dormitorios en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa de 4 dormitorios
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Moderno hogar diseñado y construido No de un desarrollador producido en masa. Situado en Sfa…
$11,698
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir