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Alquiler a largo plazo de villas con vistas a la montaña en East Limassol Municiplaity, Chipre

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Demos Agiou Athanasiou
5
Koinoteta Agiou Tychona
8
Germasogeia
12
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1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Villa 6 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Bienvenido a esta exquisita casa moderna, una maravilla arquitectónica de tres niveles con i…
$16,063
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Parámetros de las propiedades en East Limassol Municiplaity, Chipre

con Jardín
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