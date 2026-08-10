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Villas con piscina en venta en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

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Villa 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 3
Área 151 m²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Thekla - Famagusta…
$464,923
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Villa 5 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa 5 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 5
Área 258 m²
Villa de lujo de cinco dormitorios en construcción en venta en Agios Tychonas - provincia de…
$1,57M
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Parámetros de las propiedades en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

con Jardín
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