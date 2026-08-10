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Villas del mar en venta en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

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13 propiedades total found
Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 555 m²
Una villa de lujo excepcional de 5 dormitorios situado en una parcela elevada y suavemente i…
$2,31M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Situado en las colinas panorámicas de Agios Athanasios sobre Limassol, esta excepcional obra…
$3,59M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 973 m²
Descubra una exclusiva colección de lujosas villas de tres niveles enclavadas en parcelas ex…
$5,19M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 603 m²
Una villa de lujo excepcional de 5 dormitorios situado en una parcela elevada y suavemente i…
$2,42M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Venta: una espaciosa villa independiente en la zona más codiciada de Agios Athanasios. Esta …
$1,28M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 670 m²
Esta propiedad destacada ha sido construida con especificaciones muy altas y ofrece vistas p…
$4,93M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 973 m²
Descubra una exclusiva colección de lujosas villas de tres niveles enclavadas en parcelas ex…
$5,19M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Esta propiedad destacada ha sido construida con especificaciones muy altas y ofrece privacid…
$6,88M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Hogar inteligente de lujo con vistas panorámicas al mar Características de la propiedad: Dor…
$5,16M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 555 m²
Una villa de lujo excepcional de 5 dormitorios situado en una parcela elevada y suavemente i…
$2,31M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
esquina independiente Villa de 5 dormitorios en la ubicación buscada de Agios Athanasios, en…
$1,26M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Situado en las colinas panorámicas de Agios Athanasios sobre Limassol, esta excepcional obra…
$3,58M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 603 m²
Una villa de lujo excepcional de 5 dormitorios situado en una parcela elevada y suavemente i…
$2,42M
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Parámetros de las propiedades en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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