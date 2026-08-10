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Villas en la montaña en venta en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 973 m²
Descubra una exclusiva colección de lujosas villas de tres niveles enclavadas en parcelas ex…
$5,19M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 973 m²
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Esta propiedad destacada ha sido construida con especificaciones muy altas y ofrece privacid…
$6,88M
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Parámetros de las propiedades en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
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