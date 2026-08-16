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Casas del mar en Venta en Chloraka, Chipre

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9 propiedades total found
Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 352 m²
Villa costera de lujo de 4 dormitorios en Paphos – A solo 300 metros de la playa Esta villa…
$2,94M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 352 m²
Villas costeras de lujo en Chloraka, Paphos – Vida mediterránea moderna Este exclusivo desa…
$3,19M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 352 m²
Villas costeras de lujo en Chloraka, Paphos – Vida mediterránea moderna Este exclusivo desa…
$3,19M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Villa moderna de 3 dormitorios – Resumen Una elegante y contemporánea villa independiente d…
$1,11M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 352 m²
Villa costera de lujo de 4 dormitorios en Paphos – A solo 300 metros de la playa Esta villa…
$2,94M
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Villa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Villa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Número de plantas 2
Villa 4 — villa moderna de 3 dormitorios con piscina privada de 3×6 m y terraza cubierta de …
$752,279
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TekceTekce
Villa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Villa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Número de plantas 2
Villa 1 — villa moderna de 3 dormitorios con piscina privada de 3×6 m y terraza de 36 m², a …
$775,788
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Villa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Villa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Número de plantas 2
Villa 2 — villa moderna con 3 dormitorios, piscina privada de 3×6 m y terraza de 36 m², a so…
$764,034
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Villa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Villa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Villa 3 — villa moderna de 3 dormitorios con piscina privada de 3×6 m y terraza de 36,7 m², …
$764,034
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