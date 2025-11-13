Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Jardín en venta en Armou, Chipre

4 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Armou, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Armou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
For sale is a stunning detached house situated in the peaceful village of Armou. This spacio…
$870,907
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Armou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Armou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 223 m²
A chic well-groomed garden invites you to relax in nature. There is a barbecue area for outd…
$1,73M
Dejar una solicitud
Apartamento en Armou, Chipre
Apartamento
Armou, Chipre
This land is located in Armou, Paphos, c 1km northeast of Armou village and 1,6km southwest …
$114,379
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Armou, Chipre

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
