Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Armou
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Armou, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 5 habitaciones en Armou, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Armou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
For sale is a stunning detached house situated in the peaceful village of Armou. This spacio…
$870,907
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Armou, Chipre

con Jardín
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir