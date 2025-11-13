Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Armou
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Armou, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 5 habitaciones en Armou, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Armou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
For sale is a stunning detached house situated in the peaceful village of Armou. This spacio…
$870,907
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Armou, Chipre

con Jardín
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir