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Áticos con garaje en Venta Bashkia Vlore, Albania

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3 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Orikum, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Orikum, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Piso 7/7
Ático con vistas al mar en venta en Vlorë, Albania. Si busca la casa de sus sueños, una esca…
$692,288
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Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Piso 4/4
Nuevo ático con vistas al mar en venta en Vlora, Albania. Vlora, con su innegable belleza y …
$763,651
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Albania Property Group
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English, Italiano
Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Piso 4/4
LUXURY PENTHOUSE FOR SALE with AMAZING SEA VIEW, INCLUDING GARAGE!ático de lujo en venta con…
$490,151
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Agencia
Century 21 Marina
Idiomas hablados
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CoexCoex
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Parámetros de las propiedades en Bashkia Vlore, Albania

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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