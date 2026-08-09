Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Vlore
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Bashkia Vlore, Albania

;
Orikum
291
Qender Vlore
23
996 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Radhime, Albania
Premium Premium
Apartamento 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 2/6
Apartamento de lujo en venta en Radhime, Riviera Albanesa de Vlora - Inversión inmobiliaria …
$151,162
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Área 70 m²
Piso 5/8
Venta luminoso y luminoso apartamento en primera línea del complejo de Vlora en Albania.El f…
$191,369
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Русский
Adosado Adosado 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
TOP TOP
Adosado Adosado 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 388 m²
Número de plantas 1
Casa privada en venta en Vlore, Riviera Albanesa - Cerca de la playa, propiedad para inversi…
$322,878
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 4/7
Apartamento moderno con vistas al mar y 2 dormitorios en venta en Vlora, Riviera Albanesa: ¡…
$196,121
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Casa 3 habitaciones en Panaje, Albania
Casa 3 habitaciones
Panaje, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
🏡 CASA PRIVADA DE VENTA EN PANAJA, VLORA.💰 PRECIO: 45.000 EURO / TOTAL📐 Detalles de la propi…
$51,775
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/8
Vlora Marina Apartamento 2+1 en venta!Un desarrollo de mezcla urbana, en el que encontrará t…
$385,894
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
🔑🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA BAR RESTAURANTE LUX, VLORA💶 Precio: 1.500 €/m2📐 Superficie:…
$1,730
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 2/9
Se vende propiedad en Albania: apartamento de 1 dormitorio en Lungomare, Vlorë. Con una ubic…
$122,547
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
🔑🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA BAR RESTAURANTE LUX, VLORA💶 Precio: 1.500 €/m2📐 Superficie:…
$1,730
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/8
Estudio moderno en venta en Lungomare Vlora, Albania - Inversión inmobiliaria. Pague una ent…
$80,927
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
$184,920
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
El edificio se encuentra en Lungomare Boulevard con una superficie total de 6.094.23m2, incl…
$325,591
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 2/10
Dos apartamentos en venta en Lungomare Vlore, al sur de Albania, junto al mar Adriático. ¿Bu…
$265,823
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 2/5
Apartamento de una habitación en venta en Vlore, Albania. Ubicado en una posición privilegia…
$167,584
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
$249,670
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Ofrecemos para la venta un apartamento 2+1 en Lungomare, Vlore. El apartamento está situado …
$201,347
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Radhime, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2
En una de las zonas más buscadas de la Riviera albanesa, este elegante apartamento 1+1 se pr…
$197,787
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Orikum, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Orikum, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 3
🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1+2 IN ORIKUM, VLORA 🌊💶 Precio: 15.500.000 Lek / Total🛏️ Tipología: 2…
$179,141
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Villa 7 habitaciones en Kanine, Albania
Villa 7 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
Villa con jardín privado en venta en Kanina, Vlora, Riviera albanesa. Situada en las colinas…
$345,941
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Se ofrece un apartamento de 3+1 con una superficie de 110m2 en venta, situado en la zona de …
$149,572
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 4/8
Vlora Marina Apartamento 2+1 en venta!Un desarrollo de mezcla urbana, en el que encontrará t…
$345,577
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 8/11
Apartamento de dos habitaciones en venta en el centro histórico de Vlora, Albania. Ubicado e…
$168,591
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Orikum, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Orikum, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 6
🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN ORIKUM, VLORA 🌊💶 Precio: 95.000 €/ Total🛏️ Tipología: 1+1…
$109,657
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 5
🚢🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA A PORTE, VLORA💶 Precio: 157.000 Euro/Total📐 Superficie: 75 …
$183,977
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 3
Este hermoso y moderno apartamento con muebles nuevos se encuentra en una de las zonas más s…
$119,512
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lux-Albania Home
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
$228,936
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 5
La zona donde se encuentra el apartamento es un barrio desarrollado con todos los servicios …
$99,594
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lux-Albania Home
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2
🌇🏡 STUDIO FOR SALE ON “RRUGA E ÇIPAJVE”, VLORA,💶 Precio: 62.000 € (Total)📐 Superficie: 40 m2…
$71,877
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento
Bashkia Vlore, Albania
Área 108 m²
Este apartamento 2+1 está situado cerca del bulevar de la ciudad principal de Vlora, en una …
$228,862
Dejar una solicitud
Apartamento en Radhime, Albania
Apartamento
Radhime, Albania
Área 88 m²
Piso 4
🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN THE NEWEST COMPLEX IN RADHIMA, VLORA. 📣DES brings for sale on…
$151,449
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano

Tipos de propiedades en Bashkia Vlore

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Bashkia Vlore, Albania

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir