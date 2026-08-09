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Propiedades residenciales en venta en Qender Vlore, Albania

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apartamentos
6
casas independientes
17
23 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
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Adosado Adosado 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 388 m²
Número de plantas 1
Casa privada en venta en Vlore, Riviera Albanesa - Cerca de la playa, propiedad para inversi…
$322,878
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Villa 7 habitaciones en Kanine, Albania
Villa 7 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
Villa con jardín privado en venta en Kanina, Vlora, Riviera albanesa. Situada en las colinas…
$345,941
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Casa 3 habitaciones en Panaje, Albania
Casa 3 habitaciones
Panaje, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
🏡 CASA PRIVADA DE VENTA EN PANAJA, VLORA.💰 PRECIO: 45.000 EURO / TOTAL📐 Detalles de la propi…
$51,775
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Kanine, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
✅ Precio: 200.000 euros✅ Ubicación: Uje i Ftohte, Vlore✅ Superficie: 149m2Residence "Panoram…
$232,702
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Apartamento 2 habitaciones en Kanine, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 3/5
Apartamento con vistas al mar y piscina en venta en Kanina Vlora, Riviera Albanesa. ¡Aprovec…
$275,213
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Casa 4 habitaciones en Sherishte, Albania
Casa 4 habitaciones
Sherishte, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 000 m²
Número de plantas 2
Casa de dos plantas con patio privado en venta en Vlore, Albania. ¿Cansado del ajetreo de la…
$294,825
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Villa en Kanine, Albania
Villa
Kanine, Albania
Área 210 m²
Número de plantas 2
✅ Precio: 180.000 Euros✅ Ubicación: Detrás del castillo de Kanine, Vlore✅ Superficie de cons…
$211,398
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Casa en Panaje, Albania
Casa
Panaje, Albania
Área 90 m²
🏡 CASA PRIVADA DE VENTA EN PANAJA, VLORA.💰 PRECIO: 40.000 EURO / TOTAL📐 Detalles de la propi…
$45,669
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Apartamento 2 habitaciones en Kanine, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 3/5
Apartamento con vistas al mar en venta en Kanina Vlore, Albania. - Residencia a estrenar con…
$294,127
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Casa 3 habitaciones en Babice e Madhe, Albania
Casa 3 habitaciones
Babice e Madhe, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
🏞🏡 CASA PRIVADA DE 1-STORIA PARA LA VENTA – BABICE E MADHE, KODYR, VLORA💰 PRECIO: 95.000 EUR…
$110,342
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Casa en Babice e Madhe, Albania
Casa
Babice e Madhe, Albania
Área 60 m²
Casa de pueblo privado en venta a tan solo 7 km de Vlorë, rodeada de vegetación, aire fresco…
$128,647
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Villa en Kanine, Albania
Villa
Kanine, Albania
$325,211
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International real estate agency Habita
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
Área 80 m²
Casa privada con terreno en venta situada cerca del Hospital en Vlora, cerca de la calle pri…
$55,432
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Casa 1 habitación en Babice e Madhe, Albania
Casa 1 habitación
Babice e Madhe, Albania
Habitaciones 1
Área 298 m²
Número de plantas 2
🏡 Casa de 2 pisos para la venta en BABICA E MADHE, VLORA.💶 PRECIO: 110.000 EURO 💶📐 DATOS DE …
$125,821
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Casa en Kanine, Albania
Casa
Kanine, Albania
Área 66 m²
✅ Precio: 160.000 euros✅ Ubicación: Kanine, Vlore✅ Superficie de construcción: 66m2✅ Superfi…
$228,297
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
Área 49 m²
🆕🏘 VLORA💸 PRECIO: 108.000 EURO / TOTAL📍 Ubicación: Sazani Street, Vlora📏 Superficie terrestr…
$124,957
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Apartamento 2 habitaciones en Kanine, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 1/5
Apartamento con vistas al mar en venta en Kanina, Vlore, Albania. Disfrute de la belleza de …
$239,282
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Apartamento 3 habitaciones en Kanine, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 8
✅ Precio: 335.500 Euros (negociable)✅ Ubicación: Sobre Moncheri, Lungomare, Vlore✅ Superfici…
$390,357
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Estudio 2 habitaciones en Kanine, Albania
Estudio 2 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
✅ Precio: 2000 Euro/m2 - 126.000 Euro✅ Ubicación: Uje i Ftohte, Vlore✅ Superficie total: 63m…
$146,602
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Casa 6 habitaciones en Babice e Vogel, Albania
Casa 6 habitaciones
Babice e Vogel, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 273 m²
Número de plantas 2
-RlVACY 2 Tres veces en BABICA, ALIKOK, VLORA.Precio: 180.000 total (negociable)ZONI DESCRIP…
$211,201
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Casa 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Casa 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 1
Se vende casa privada en Vlorë, Riviera Albanesa, cerca de la playa del Adriático. ¿Es usted…
$412,493
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Casa 3 habitaciones en Kanine, Albania
Casa 3 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 3
Área 80 m²
Número de plantas 1
🔑🏘 POR VENTA PRIVADA CASA + LAND EN EL CENTRO DE KANINE, VLORA.💸 Precio: 165.000 Euro/Total📍…
$187,587
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Casa 3 habitaciones en Kanine, Albania
Casa 3 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Número de plantas 1
🔑🏘 POR VENTA PRIVADA CASA + LAND EN EL CENTRO DE KANINE, VLORA.💰 Precio: 195.000 euros /Tota…
$221,693
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Parámetros de las propiedades en Qender Vlore, Albania

con Garaje
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