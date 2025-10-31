Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo oficinas en Tirana Municipality, Albania

Tirana
42
Farke
3
45 propiedades total found
Oficina 157 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 157 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 157 m²
Piso 1/5
Office for rent near the "Air Albania" stadium Strategic location, near the "Air Albania" st…
$2,737
por mes
Oficina 163 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 163 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Piso 6/10
Premises for rent in Don Bosko, near the Gjeli restaurant, in a building complex. The net ar…
$1,398
por mes
Oficina 47 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 47 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
por mes
Oficina 126 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 126 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Piso 5/10
In one of the most sought-after and developed areas of Tirana, we offer office space for ren…
$1,745
por mes
Oficina 441 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 441 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 441 m²
Piso 1/9
Jepet me Qira Ambient per Zyra prane Spitalit Amerikan 3! Ambienti eshte i ndare ne 3 kate, …
$3,494
por mes
Oficina 216 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 216 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 216 m²
Piso 1/9
Commercial space for rent in Misto Mame. The environment is located on the 1st floor of a ne…
$815
por mes
Oficina 105 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 105 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 2/10
For rent 2+1+2 near Parku Olimpik close to Kompleksi Dinamo, Rezidenca Altana. Organized as:…
$2,329
por mes
Oficina 180 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 180 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 6/8
Office for rent, at the HILTON hotel, near the Delijorgji complex. The space is located on t…
$2,912
por mes
Oficina 613 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 613 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 613 m²
Piso 6/40
Office for rent near the newest business center in the capital, Downtown One!! The newest el…
$23,327
por mes
Oficina 53 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 53 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 53 m²
Piso 1/10
1st floor office space for rent on Kavaja Street. It is located in a very frequented area an…
$815
por mes
Oficina 136 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 136 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 136 m²
Número de plantas 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
por mes
Oficina 108 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 108 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 4/10
In the Center of Tirana, opposite the Parliament in one of the most accessible areas, flexib…
$1,398
por mes
Oficina 116 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 116 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/12
A recently renovated apartment, previously used as an office, is for rent. The space is loca…
$1,165
por mes
Oficina 50 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/10
The office is located on the second floor of a new building with an elevator and managed. Th…
$699
por mes
Oficina 153 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 153 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 3/12
Apartment of type 3+1+2 is for rent. The apartment has an area of 153 m2. It is organized …
$1,631
por mes
Oficina 137 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 137 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 137 m²
Piso 1/37
Office space for rent in Downtown, on Elbasan Street! The space offers a net area of 137 m² …
$4,974
por mes
Oficina 75 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 75 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/10
We offer a 2+1+2 apartment with a parking space on level -2 in one of the newest recently in…
$641
por mes
Oficina 88 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 88 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 1/4
Jepet me qira ambient per zyre ne rrugen Myslym Shyri. Zyra ka nje siperfaqe te brendshme pr…
$874
por mes
Oficina 40 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 40 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 10/1
We are renting office space on Mujo Street, Ulcinj, behind the Catholic Church. The environ…
$582
por mes
Oficina 153 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 153 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 153 m²
Piso 1/9
Ne rrugen me me zhvillim dhe te kerkuar, japim me qira ambient komercial ! Ka nje siperfaqj…
$3,727
por mes
Oficina 281 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 281 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 5
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siper…
$5,241
por mes
Oficina 50 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 5
Office Space for Rent at Myslym Shyri! The space has an area of 50m2, organized into 2 work …
$699
por mes
Oficina 47 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 47 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
por mes
Oficina 111 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 111 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Piso 2/5
Office for rent at Dinamo Stadium. The space is located on the first residential floor of an…
$1,515
por mes
Oficina 96 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 96 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 2/5
2+1 apartment in Piazza suitable for offices! It is located on the 2nd floor of an existing …
$1,165
por mes
Oficina 70 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 70 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 70 m²
Piso 4/5
We are renting an office in the Ish Blloku area near the University Library. The office has …
$815
por mes
Oficina 290 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 290 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Número de plantas 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
por mes
Oficina 120 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 120 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 4/8
Office space for rent near the Air Albania stadium. The office is organized into 3 work area…
$2,323
por mes
Oficina 150 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 150 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 11/13
In one of the most prestigious centers in Tirana, we offer a super office for rent on the 11…
$2,562
por mes
Oficina 140 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 140 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/8
We offer an office for rent at the Hilton hotel, near the Delijorgji complex, next to the Gj…
$2,504
por mes
