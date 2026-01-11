Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo oficinas en Farke, Albania

3 propiedades total found
Oficina 290 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 290 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Número de plantas 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
por mes
Oficina 136 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 136 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 136 m²
Número de plantas 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
por mes
Oficina 281 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 281 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 5
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siper…
$5,241
por mes
