Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Tirana
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Oficina

Arrendamiento a largo plazo oficinas en Tirana, Albania

Oficina Borrar
Eliminar
39 propiedades total found
Oficina 157 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 157 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 157 m²
Piso 1/5
Office for rent near the "Air Albania" stadium Strategic location, near the "Air Albania" st…
$2,737
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 116 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 116 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/12
A recently renovated apartment, previously used as an office, is for rent. The space is loca…
$1,165
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 150 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 150 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 11/13
In one of the most prestigious centers in Tirana, we offer a super office for rent on the 11…
$2,562
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 52 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 52 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 2/9
We have office space for rent on the main road, located on "Sami Frashri" street. • The pre…
$1,165
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 120 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 120 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 4/8
Office space for rent near the Air Albania stadium. The office is organized into 3 work area…
$2,912
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 120 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 120 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3/17
2+1+2+veranda office for rent at Lake View Residence. It is organized by a living room, 2 b…
$1,864
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 151 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 151 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Piso 8/9
We offer an office for rent at the Hilton hotel, near the Delijorgji complex, next to the Gj…
$2,679
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 96 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 96 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 2/5
2+1 apartment in Piazza suitable for offices! It is located on the 2nd floor of an existing …
$1,165
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 40 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 40 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Número de plantas 8
Suitable office space for rent or other activities Surface 40 m2 Floor 0 New palace For mo…
$1,165
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 50 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/10
The office is located on the second floor of a new building with an elevator and managed. Th…
$699
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 88 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 88 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 1/4
Jepet me qira ambient per zyre ne rrugen Myslym Shyri. Zyra ka nje siperfaqe te brendshme pr…
$874
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 456 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 456 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 4
Área 456 m²
Piso 10/14
An office space of 456 m² is available for rent on the 10th floor of the Twin Towers, one of…
$10,622
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 111 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 111 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Piso 2/5
Office for rent at Dinamo Stadium. The space is located on the first residential floor of an…
$1,747
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 160 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 160 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 7/10
Office/Business Apartment for Rent in the Heart of the Former Block Address: Ibrahim Rugova…
$2,213
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 20 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 20 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Número de plantas 8
Suitable premises for rent for office or other activities Surface area 20 m2 Floor 0 New pal…
$582
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 1 225 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 1 225 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 225 m²
Piso 6/40
Office for rent near the newest business center in the capital, Downtown One!! The newest el…
$54,741
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 140 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 140 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/8
We offer an office for rent at the Hilton hotel, near the Delijorgji complex, next to the Gj…
$2,504
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 47 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 47 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 110 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 110 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2/9
Office Space for Rent in Blllok. The space has a total area of 119m2, organized in an open …
$1,631
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 180 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 180 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 6/8
Office for rent, at the HILTON hotel, near the Delijorgji complex. The space is located on t…
$2,912
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 64 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 64 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 2/10
Organization: -64 M2 -1 Toilet -2 Work Environments The environment is located on the secon…
$454
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 153 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 153 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 153 m²
Piso 1/9
Ne rrugen me me zhvillim dhe te kerkuar, japim me qira ambient komercial ! Ka nje siperfaqj…
$3,727
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 47 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 47 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 75 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 75 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/10
We offer a 2+1+2 apartment with a parking space on level -2 in one of the newest recently in…
$641
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 600 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 600 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Área 600 m²
Piso 5/5
Office for rent at Lake Tirana! In one of the most elite and quiet areas of Tirana, offices…
$13,977
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 31 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 31 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 1/19
Office space for rent at Residenca Mine Peza!
$1,165
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 163 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 163 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Piso 6/10
Premises for rent in Don Bosko, near the Gjeli restaurant, in a building complex. The net ar…
$1,398
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 53 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 53 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 53 m²
Piso 1/10
1st floor office space for rent on Kavaja Street. It is located in a very frequented area an…
$815
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 96 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 96 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 21
Área 96 m²
Piso 9/13
An empty space is offered in one of the newest residences in Tirana, located on the 9th resi…
$1,048
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 120 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 120 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3/9
Office for rent in a new and quality building, just completed Location: Myslym Shyri and Exh…
$1,980
por mes
Dejar una solicitud