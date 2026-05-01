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Áticos con garaje en Venta Southern Albania, Albania

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Saranda
8
Vlora
20
Bashkia Sarande
8
Ático Borrar
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2 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 137 m²
Piso 5/6
Residencia Urban Verde13 Apartamento disponible, apartamentos de 2 dormitorios y apartamento…
$287,811
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Ático Ático 2 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Piso 6/6
Residencia Urban Verde13 Apartamento disponible, apartamentos de 2 dormitorios y apartamento…
$320,687
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Parámetros de las propiedades en Southern Albania, Albania

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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