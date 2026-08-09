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Apartamentos en venta en Southern Albania, Albania

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Saranda
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Orikum
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Vlora
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Himare
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Apartamento 2 habitaciones en Radhime, Albania
Premium Premium
Apartamento 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 2/6
Apartamento de lujo en venta en Radhime, Riviera Albanesa de Vlora - Inversión inmobiliaria …
$151,162
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
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Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Área 70 m²
Piso 5/8
Venta luminoso y luminoso apartamento en primera línea del complejo de Vlora en Albania.El f…
$191,369
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
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Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 4/7
Apartamento moderno con vistas al mar y 2 dormitorios en venta en Vlora, Riviera Albanesa: ¡…
$196,121
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Apartamento 2 habitaciones en Dhermi, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
En una de las zonas más exclusivas de Dhërmi, cerca del Hotel Black Diamond, se ofrece un ap…
$224,358
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/8
Vlora Marina Apartamento 2+1 en venta!Un desarrollo de mezcla urbana, en el que encontrará t…
$385,894
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Apartamento 3 habitaciones en Gjilek, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Una propiedad exclusiva en Rinia 04 Residence, Dhërmi, diseñada para ofrecer un estilo de vi…
$601,176
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
🔑🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA BAR RESTAURANTE LUX, VLORA💶 Precio: 1.500 €/m2📐 Superficie:…
$1,730
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Apartamento 2 habitaciones en Dhermi, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 4/4
El apartamento 1+1 se vende, situado en la planta +3, con un porche muy abundante y espacio …
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 2/9
Se vende propiedad en Albania: apartamento de 1 dormitorio en Lungomare, Vlorë. Con una ubic…
$122,547
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
🔑🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA BAR RESTAURANTE LUX, VLORA💶 Precio: 1.500 €/m2📐 Superficie:…
$1,730
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/8
Estudio moderno en venta en Lungomare Vlora, Albania - Inversión inmobiliaria. Pague una ent…
$80,927
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
El edificio se encuentra en Lungomare Boulevard con una superficie total de 6.094.23m2, incl…
$325,591
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Apartamento 2 habitaciones en Dhermi, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Piso 1/2
En Green Coast Village se ofrece el elegante apartamento 1+1, con una organización funcional…
$554,931
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 2/10
Dos apartamentos en venta en Lungomare Vlore, al sur de Albania, junto al mar Adriático. ¿Bu…
$265,823
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 2/5
Apartamento de una habitación en venta en Vlore, Albania. Ubicado en una posición privilegia…
$167,584
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Apartamento 2 habitaciones en Radhime, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2
En una de las zonas más buscadas de la Riviera albanesa, este elegante apartamento 1+1 se pr…
$197,787
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Apartamento 3 habitaciones en Orikum, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Orikum, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 3
🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1+2 IN ORIKUM, VLORA 🌊💶 Precio: 15.500.000 Lek / Total🛏️ Tipología: 2…
$179,141
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Apartamento 2 habitaciones en Drimadhe, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Drimadhe, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Una excelente oportunidad de inversión en Dhërmi, uno de los destinos más buscados de la Riv…
$265,905
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Apartamento 3 habitaciones en Gjashte, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Gjashte, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3/8
Situado en una de las zonas más deseables de Sarandë, este hermoso apartamento de 2 dormitor…
$345,941
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 4/8
Vlora Marina Apartamento 2+1 en venta!Un desarrollo de mezcla urbana, en el que encontrará t…
$345,577
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Apartamento 2 habitaciones en Orikum, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Orikum, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 6
🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN ORIKUM, VLORA 🌊💶 Precio: 95.000 €/ Total🛏️ Tipología: 1+1…
$109,657
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
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Bashkia Vlore, Albania
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Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 5
🚢🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA A PORTE, VLORA💶 Precio: 157.000 Euro/Total📐 Superficie: 75 …
$183,977
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Estudio 1 habitación en Gjilek, Albania
Estudio 1 habitación
Gjilek, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
🌊 APARTMENTS FOR SALE IN THE NEWEST RESIDENCE “REGINA IONIAN” – PALAŞ 🌊🌊 Regina Ionian is a …
$3,254
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Apartamento 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 3
Este hermoso y moderno apartamento con muebles nuevos se encuentra en una de las zonas más s…
$119,512
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Lux-Albania Home
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Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 5
La zona donde se encuentra el apartamento es un barrio desarrollado con todos los servicios …
$99,594
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Lux-Albania Home
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2
🌇🏡 STUDIO FOR SALE ON “RRUGA E ÇIPAJVE”, VLORA,💶 Precio: 62.000 € (Total)📐 Superficie: 40 m2…
$71,877
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Apartamento 2 habitaciones en Gjilek, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Gjilek, Albania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 2/5
En el complejo costero más codiciado Square Village 2, ofrecemos para la venta un apartament…
$272,542
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Apartamento en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento
Bashkia Vlore, Albania
Área 83 m²
Amplio apartamento 2+1 en venta en Vlora, situado en la zona de Old Beach. Situado en la sex…
$206,031
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Apartamento 3 habitaciones en Radhime, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Una rara oportunidad para invertir en una lujosa propiedad junto al mar en Radhimë, Vlorë, d…
$237,471
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Apartamento 2 habitaciones en Radhime, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 3
Lujo y Tranquidad entre el Mar y la Naturaleza.🌅Bienvenido al complejo más nuevo, moderno y …
$225,850
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Tipos de propiedades en Southern Albania

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Southern Albania, Albania

con Garaje
con Jardín
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con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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