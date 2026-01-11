Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Qender Vlore
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Qender Vlore, Albania

Apartamento Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Estudio 2 habitaciones en Kanine, Albania
Estudio 2 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
✅ Precio: 2000 Euro/m2 - 126.000 Euro✅ Ubicación: Uje i Ftohte, Vlore✅ Superficie total: 63m…
$146,602
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Kanine, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 8
✅ Precio: 335.500 Euros (negociable)✅ Ubicación: Sobre Moncheri, Lungomare, Vlore✅ Superfici…
$390,357
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Kanine, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
✅ Precio: 200.000 euros✅ Ubicación: Uje i Ftohte, Vlore✅ Superficie: 149m2Residence "Panoram…
$232,702
Dejar una solicitud
OneOne
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Qender Vlore, Albania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir