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Apartamentos en venta en Himare, Albania

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estudios
4
1 habitación
118
2 habitaciones
75
3 habitaciones
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212 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Himare, Albania
Apartamento 1 habitación
Himare, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
El apartamento está en una de las residencias de Trend bajo alquileres europeos, en el Green…
$442,717
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Wave Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Dhermi, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 1/3
Una propiedad con una ubicación premium en Drimadhë, Dhërmi, a solo 80 metros del mar, ideal…
$322,815
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Century 21 Oksford
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Apartamento 2 habitaciones en Himare, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
El apartamento está en una de las residencias de Trend bajo alquileres europeos, en el Green…
$619,112
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Apartamento 1 habitación en Himare, Albania
Apartamento 1 habitación
Himare, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
El apartamento está en una de las residencias de Trend bajo alquileres europeos, en el Green…
$498,864
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Apartamento 2 habitaciones en Palase, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN LA RESIDENCIA NUEVA “SUN PALACE”.💰 PRECIO: 2.800 € / m2📐 …
$3,231
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DES Real Estate
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Apartamento 3 habitaciones en Palase, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 2
🏡 2+1+2 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN LA RESIDENCIA NUEVA “SUN PALACE”💰 PRECIO: 2.800 € / m2📐…
$3,231
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DES Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Palase, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Situado en la orilla blanca de Palasa, Green Coast está diseñado para conectarse naturalment…
$330,593
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Apartamento 2 habitaciones en Gjilek, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Descubre la Esencia de la Vida Lujosa en Dhërmi!Situado en las impresionantes colinas de Dhë…
$392,996
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Apartamento 3 habitaciones en Dhermi, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Piso 1/2
Apartamento de tipología 2+1+Parking espacio en venta en la residencia "Green Coast". Tiene …
$759,125
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Apartamento 2 habitaciones en Drimadhe, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Drimadhe, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
San Nicolas, Palasë, es hoy una de las perlas de la Riviera, atrayendo turistas, inversores …
$310,917
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Apartamento 3 habitaciones en Himare, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 2/2
In one of the main destinations of the Albanian Riviera, we offer for sale a super furnished…
$1,17M
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Apartamento 1 habitación en Drimadhe, Albania
Apartamento 1 habitación
Drimadhe, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 4
Estudio junto a la playa en venta en Palase Vlore, al sur de Albania - En Sun Palase Luxury …
$187,016
VAT
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Albania Property Group
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Apartamento 2 habitaciones en Gjilek, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Situado en las impresionantes colinas de Dhërmi, con impresionantes vistas sobre el Mar Ioni…
$480,525
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NEXT REAL ESTATE
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Apartamento 2 habitaciones en Himare, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 1/5
Apartment 1+1 with veranda in Green Coast 2, Palasë (Dhërmi) Typology: 1 bedroom + living r…
$454,236
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Investment Realty Group
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Apartamento en Palase, Albania
Apartamento
Palase, Albania
Área 60 m²
Apartamento 1+1 con Veranda y Entrada Privada en el "Santorini 2 Residence", en Dhermi. Est…
$211,231
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Apartamento 2 habitaciones en Himare, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Situado en la orilla blanca de Palasa, Green Coast está diseñado para conectarse naturalment…
$446,221
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Apartamento 2 habitaciones en Palase, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Situado en la orilla blanca de Palasa, Green Coast está diseñado para conectarse naturalment…
$486,124
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Apartamento 2 habitaciones en Palase, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Apartment 2+1 with Veranda in Drimadhes – Village Square! In one of the most unique complex…
$325,794
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Apartamento 3 habitaciones en Dhermi, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
En una de las residencias más exclusivas de la Riviera albanesa, se ofrece un elegante apart…
$739,325
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Investment Realty Group
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Apartamento 2 habitaciones en Gjilek, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 2/3
In the most sought-after coastal complex Square Village 2, we offer for sale a 1+1 apartment…
$202,077
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Investment Realty Group
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Apartamento 2 habitaciones en Gjilek, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 2/4
A new apartment under construction is offered for sale, Green Coast (Palasë) — typology 1+1,…
$502,121
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Apartamento 2 habitaciones en Gjilek, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 4
Inversiones Inmobiliarias en Albania - Nuevos Apartamentos de Lujo en Venta en Palase, Vlorë…
$277,326
VAT
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Albania Property Group
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Apartamento 1 habitación en Palase, Albania
Apartamento 1 habitación
Palase, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/1
Apartment 1+1 in Drimadhes – Village Square! In one of the most unique complexes in the Dri…
$264,451
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Apartamento 3 habitaciones en Gjilek, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Descubre la Esencia de la Vida Lujosa en Dhërmi!Situado en las impresionantes colinas de Dhë…
$435,920
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Apartamento 3 habitaciones en Drimadhe, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Drimadhe, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Subiendo por encima de las aguas cristalinas del Mar Ioniano, donde las montañas encuentran …
$386,600
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Apartamento 2 habitaciones en Palase, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Situado en la orilla blanca de Palasa, Green Coast está diseñado para conectarse naturalment…
$438,371
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Apartamento 1 habitación en Palase, Albania
Apartamento 1 habitación
Palase, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 4/4
Apartment 1+1 with Veranda in Drimadhes – Village Square! In one of the most unique complex…
$368,662
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Apartamento 3 habitaciones en Gjilek, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Descubre la Esencia de la Vida Lujosa en Dhërmi!Situado en las impresionantes colinas de Dhë…
$426,206
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Apartamento 2 habitaciones en Palase, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Piso 2/7
Apartment for sale at Santorini Residence 2 with a total area of 127.79 m2 Located on D…
$461,399
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Apartamento 2 habitaciones en Palase, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 3/6
We are selling a 2+1+2 apartment at Morina-PALACE in Dhermi. The apartment is organized int…
$353,396
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