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Restaurantes en venta en Northern Albania, Albania

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Bashkia Durres
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4 propiedades total found
Restaurante, cafetería 219 m² en Bashkia Durres, Albania
Restaurante, cafetería 219 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 4
Área 219 m²
Este espacio se encuentra en la planta baja de un edificio de 6 pisos y tiene una superficie…
$410,471
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Restaurante, cafetería 133 m² en Bashkia Durres, Albania
Restaurante, cafetería 133 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 133 m²
Piso 1
Bar-restaurante junto con la actividad, construida y funcional durante 13 años, situado junt…
$346,144
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Restaurante, cafetería 56 m² en Bashkia Durres, Albania
Restaurante, cafetería 56 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 2
Locales comerciales, diseñados para un bar-cafe, pero adecuado para ser transformado en el e…
$107,880
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AFS Real Estate Management
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TekceTekce
Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!! en Bashkia Durres, Albania
Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!!
Bashkia Durres, Albania
Área 140 m²
Venta de locales en el jardín de la estación de tren en Durres con una superficie de 140 m2.…
$623,213
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Century 21 Eon
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