Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Farke, Albania

11 propiedades total found
Oficina 290 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 290 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Número de plantas 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
por mes
Restaurante, cafetería 69 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 69 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Número de plantas 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
por mes
Oficina 136 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 136 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 136 m²
Número de plantas 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
por mes
Almacén 412 m² en Tirana Municipality, Albania
Almacén 412 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 412 m²
Número de plantas 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$1,723
por mes
Propiedad comercial 1 489 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 1 489 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 489 m²
Piso 1/9
A 3-storey building with a total area of 1500m2 is for rent. The relevant surfaces are as fo…
$14,559
por mes
Propiedad comercial 81 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 81 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Número de plantas 9
Shop for rent, service unit at Liqeni i Thate Located in a new and modern complex Main feat…
$1,933
por mes
Propiedad comercial 650 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 650 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 4
Área 650 m²
Piso 1/3
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 650m2, organized in 4 open space …
$9,085
por mes
Propiedad comercial 292 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 292 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
Piso 3/9
Commercial premises suitable for offices or clinics are for rent. It has 7 suitable spaces s…
$4,659
por mes
Propiedad comercial 62 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 62 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 62 m²
Commercial space of 62 m² on the ground floor of a quality building in the elite area of Kod…
$804
por mes
Oficina 281 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 281 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 5
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siper…
$5,241
por mes
Propiedad comercial 72 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 72 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Commercial Space for Rent – Beginning of Kodra e Diellit! -Net area: 72 m² -Veranda area: 2…
$641
por mes
