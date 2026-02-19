Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Farke, Albania

24 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 1/2
Alquiler: Duplex 2+1+2+ Lavadero en el Residence "Kodra e Diellit 2".El dúplex se organiza d…
$1,400
por mes
Villa de 5 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 5 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 461 m²
Número de plantas 4
A modern and elegant villa is for rent in the elite residence Kodra e Diellit 1. The villa h…
$5,241
por mes
Villa de 5 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 5 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 461 m²
Número de plantas 4
A modern and elegant villa is for rent in the elite residence Kodra e Diellit 1. The villa h…
$5,249
por mes
Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 4/5
• Modern duplex 2+1+2 bathrooms for rent near Kodra e Diellit Residence. The apartment is ne…
$1,747
por mes
Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 1/2
For rent: Duplex 2+1+2+ Laundry at the Residence "Kodra e Diellit 2". The duplex is organiz…
$1,398
por mes
Villa de 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 393 m²
Número de plantas 4
Estamos vendiendo una Villa Individual con piscina en el Residence Kodra e Diellit 1. La vil…
$3,499
por mes
Casa 2 habitaciones en Lunder, Albania
Casa 2 habitaciones
Lunder, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Número de plantas 1
Alquiler, villa de 1 plantas, Villa Street, Lunder, Tirana.Información sobre la casa:• Super…
$653
por mes
Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 4/5
• Moderno dúplex 2+1+2 baños en alquiler cerca de Kodra e Diellit Residence. El apartamento …
$1,750
por mes
Villa de 4 habitaciones en Farke e Madhe, Albania
Villa de 4 habitaciones
Farke e Madhe, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo en la orilla del lago - Farke, TiranaVilla panorámica con piscinas, jardín y v…
$2,942
por mes
Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 4/5
• Depósito por Duplex cerca de Rezidences Sun Hill. El apartamento está diseñado con espacio…
$1,778
por mes
Villa de 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Número de plantas 2
Alquiler de oficinas en Residence Kodra e Diellit 1. Superficie total 1020m2, organizada en …
$3,499
por mes
Villa de 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 470 m²
Número de plantas 2
Villa con piscina en venta en Kodra e Diellit Residence 1. La villa tiene una superficie tot…
$3,499
por mes
Villa de 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 470 m²
Número de plantas 2
Villa with swimming pool for sale in Kodra e Diellit Residence 1. The villa has a total area…
$3,494
por mes
Villa de 5 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 5 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 193 m²
Número de plantas 3
Villa Premium en Green Valley en alquiler!Green Valley es una residencia exclusiva que prese…
$5,824
por mes
Villa de 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 393 m²
Número de plantas 4
We are selling an Individual Villa with a swimming pool in the Residence Kodra e Diellit 1. …
$3,494
por mes
Villa de 4 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa de 4 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
A sólo 150 metros de la nueva zona peatonal del lago Farka, esta villa se encuentra en una z…
$3,502
por mes
Villa de 5 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 5 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 193 m²
Número de plantas 3
Villa Premium en Green Valley en alquiler!Green Valley es una residencia exclusiva que prese…
$5,832
por mes
Villa de 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Número de plantas 2
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 1020m2, organized in open space, …
$3,494
por mes
Villa de 5 habitaciones en Lunder, Albania
Villa de 5 habitaciones
Lunder, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Número de plantas 3
Esta villa recién terminada y de alta calidad se encuentra a sólo 100 metros del centro come…
$4,665
por mes
Villa de 5 habitaciones en Lunder, Albania
Villa de 5 habitaciones
Lunder, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Número de plantas 3
This newly completed and high-quality villa is located just 100 meters from the shopping cen…
$4,659
por mes
Villa 7 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 7 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Piso 3/3
Esta villa de tres plantas se encuentra en la zona preferida de Dry Lake en Tirana y está di…
$3,499
por mes
Villa de 6 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa de 6 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 373 m²
Número de plantas 3
La villa, parte de una pequeña residencia y con una comunidad seleccionada, ofrece una marav…
$4,076
por mes
Villa 7 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 7 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Piso 3/3
This three-storey villa is located in the preferred area of Dry Lake in Tirana and is availa…
$3,494
por mes
Villa de 6 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa de 6 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 373 m²
Número de plantas 3
La villa, parte de una pequeña residencia y con una comunidad seleccionada, ofrece una marav…
$4,082
por mes
