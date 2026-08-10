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Casas en Venta en Condado de Durrës, Albania

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Bashkia Durres
254
Bashkia Shijak
13
Xhafzotaj
6
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266 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Número de plantas 1
Casa legal sin terminar con excelente potencial de inversión en Durres Una casa inacabada en…
$115,611
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Casa 6 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 6 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Piso 1/3
La villa se encuentra en Arapaj en Durres. La propiedad tiene una superficie de 300m2 y una …
$253,122
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Casa 10 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 10 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Número de plantas 2
La villa independiente se encuentra en la zona de Plazh, cerca del complejo Tocak, Durres. T…
$335,194
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 256 m²
Piso 3/3
Elite Willows with Privateshia Cause Turquoise Marina, Hamallaj Bay of LalzEn el corazón de …
$882,149
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Villa 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 3
🏡 2-STORY VILLA + ATTIC PARA LA VENTA TERRITORIO HEKURUDHA BEACH, DURREXS 🌊📍 Ubicación: Heku…
$323,710
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Número de plantas 2
Villas individuales en la Marina Turquesa en venta!En una de las residencias costeras más ex…
$599,631
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
¡Me condenaré!El complejo Turquoise Marina se encuentra en la zona del Golfo de Lalezi, que …
$339,022
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 496 m²
Número de plantas 2
For sale: 2-story villa in one of the quietest and greenest areas known as "Vila e Zogut". T…
$290,920
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Century 21 Eon
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Villa 4 habitaciones en Ishem, Albania
Villa 4 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 226 m²
Individual villa for sale with 2 floors above ground and 1 basement floor. -Land area: 597 …
$1,51M
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Casa en Bashkia Durres, Albania
Casa
Bashkia Durres, Albania
Área 1 448 m²
Número de plantas 4
La villa se encuentra en la zona de "Ilira Beach", Durres. La villa tiene 4 plantas, tiene 1…
$1,15M
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Casa 7 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 7 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Piso 3
La villa de tres plantas se encuentra en Spitalle, a poca distancia de la playa de Porto Rom…
$164,165
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Casa 6 habitaciones en 4 Streets, Albania
Casa 6 habitaciones
4 Streets, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 605 m²
Número de plantas 3
Situado en una zona tranquila y verde, esta villa de 3 pisos ofrece una combinación perfecta…
$1,09M
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Casa 10 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 10 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 10
Área 440 m²
Piso 3/3
Venta exclusiva villa de tres niveles, situada a sólo 200 metros del mar, en una zona tranqu…
$644,935
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Villa 4 habitaciones en Ishem, Albania
Villa 4 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Piso 2/2
Strategically located on the beach of Lalezi Bay, it is the largest project of its kind, not…
$873,531
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Casa 20 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 20 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 20
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 8
Área 734 m²
Número de plantas 5
El edificio está situado en Arapaj y está en una condición de concha desnuda con sólo column…
$316,649
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Casa 6 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 6 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Villa moderna e invertida en venta en Hamallaj con una superficie total de 214m2, construida…
$401,501
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Villa 12 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 12 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 12
Dormitorios 10
Área 421 m²
Una villa de tres pisos en la zona de Plazh está a la venta. Podría utilizarse para fines em…
$445,120
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 3
VILLA DE 3 pisos para la venta en ARAPAJ – VER📍 Arapaj🏡 Villa residencial de 3 pisos📐 Superf…
$460,178
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Casa 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Villa en venta en Turquoise MarinaÁrea física 108m2Zona de Veranda 11m2Yard area 90.34m2Supe…
Precio en demanda
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Casa 6 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 6 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 477 m²
Número de plantas 2
La villa de dos pisos se encuentra en Plazh-Iliria en Durres. La propiedad tiene una superfi…
$351,833
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Casa 6 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 6 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
Piso 1/2
La villa se encuentra en la carretera secundaria Shkozet-Plazh en una zona residencial tranq…
$363,547
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Casa 11 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 11 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 11
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Piso 3/3
La villa se encuentra en Epidam Boulevard, en el centro de Durrës. Está en una zona privileg…
$980,742
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Casa 6 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 420 m²
Número de plantas 2
Una casa de dos pisos en el estadio de Durres está a la venta. La superficie total es de 420…
$428,238
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Casa 13 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 13 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 13
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 458 m²
Número de plantas 2
🏡 MULTI-FUNCTIONAL BUILDING FOR SALE – IDEAL FOR A HOTEL, TREATMENT CENTER, OR RESIDENTIAL A…
$542,133
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Casa 5 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 5 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Número de plantas 2
La villa de dos pisos se encuentra en la zona de la playa, Durrës cerca de la Rueda Roja. Ti…
$235,864
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Casa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Una casa privada moderna está a 15 km de la ciudad de Durres. La casa se encuentra en un bar…
$411,604
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Casa 7 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 7 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Piso 2/2
La villa se encuentra en Plazh-Iliria, en Durres, en la carretera secundaria. La propiedad t…
$267,647
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Casa 3 habitaciones en Maminas, Albania
Casa 3 habitaciones
Maminas, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 500 m²
Número de plantas 1
For Sale: Single-floor House in Maminas area (Maminas), Durrës — fully furnished, plot 500 m…
$214,911
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Casa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Piso 1/2
Casa privada en venta en Porto Romano, Durres. Cuenta con 168 m2 de superficie certificada y…
$115,381
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Casa en Bashkia Durres, Albania
Casa
Bashkia Durres, Albania
En el corazón de Durrës, una impresionante casa de cuatro pisos de una sola familia está esp…
$568,822
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Tipos de propiedades en Condado de Durrës

villas
dúplex

Parámetros de las propiedades en Condado de Durrës, Albania

con Garaje
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con Vistas al mar
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