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Propiedades residenciales en venta en Condado de Durrës, Albania

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Bashkia Durres
1327
Bashkia Shijak
14
Xhafzotaj
6
1 341 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 2/8
El apartamento está situado en la zona de Shkembi i Kavajas, en la segunda planta de un nuev…
$163,688
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Estudio en Bashkia Durres, Albania
Estudio
Bashkia Durres, Albania
Área 56 m²
Piso 15/25
Estudio con vista al mar en la primera línea en la zona de Shkëmbi i Kavajës!Un luminoso apa…
$77,848
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 2/8
Apartamento en venta en Rrota e Kuqe playa, Durres,adecuado para familias pequeñas y persona…
$144,487
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Número de plantas 1
Casa legal sin terminar con excelente potencial de inversión en Durres Una casa inacabada en…
$115,611
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Casa 6 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 6 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Piso 1/3
La villa se encuentra en Arapaj en Durres. La propiedad tiene una superficie de 300m2 y una …
$253,122
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 1/5
Apartamento 2+1 en venta con una superficie de 84 m2, situado en la primera planta residenci…
$116,731
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Ático Ático 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 9/9
🏡 FOR SALE – SPACIOUS PENTHOUSE ANTE FORMER POLICE DISTRICT, DURREXSSituado en una de las zo…
$213,880
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Casa 10 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 10 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Número de plantas 2
La villa independiente se encuentra en la zona de Plazh, cerca del complejo Tocak, Durres. T…
$335,194
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Apartamento 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 4/8
El apartamento está situado en la 4a planta de un edificio con ascensor en la zona del Centr…
$393,076
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Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 4
Una muy buena oportunidad para la residencia o la inversión en una de las zonas costeras más…
$77,179
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 2
El apartamento está situado en la segunda planta sobre el terreno de un edificio existente s…
$123,386
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Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 9
🏠 PARA VENTA – 1+1 APARTAMENTO NEAR VIVAS DEL HOTEL, DURRÉS 🌊📍 Ubicación: Te Vivas area, Dur…
$86,708
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1
El apartamento está en el primer piso, junto a Olivia Hill en el Kavaja Place. El apartament…
$74,954
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Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/5
Ja versioni në anglisht, i përshtatur për një njoftim profesional:🏡 PARA LA VENTA – 2+1 APAR…
$196,538
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 7
El apartamento está situado en la séptima planta de un edificio en la zona de la playa, en I…
$82,065
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 256 m²
Piso 3/3
Elite Willows with Privateshia Cause Turquoise Marina, Hamallaj Bay of LalzEn el corazón de …
$882,149
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Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 3
Apartamento 1+1+Storage en venta en la zona de Shkembi Kavajes, GolemInformación sobre biene…
$90,894
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Future Home Invest
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Piso 2/2
El apartamento estudio se encuentra en la segunda planta sin ascensor en Vollga. Tiene 19,5 …
$68,035
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Piso 3/3
Apartamento Premium con Veranda . Turquoise Marina Bay de Lalzi!Encuentra una nueva vida jun…
$317,831
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 6/9
El apartamento está situado en el sexto piso de un nuevo edificio en la zona de la playa de …
$105,173
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Villa 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 3
🏡 2-STORY VILLA + ATTIC PARA LA VENTA TERRITORIO HEKURUDHA BEACH, DURREXS 🌊📍 Ubicación: Heku…
$323,710
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Número de plantas 2
Villas individuales en la Marina Turquesa en venta!En una de las residencias costeras más ex…
$599,631
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 5/9
$80,539
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Lux-Albania Home
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 2/3
Apartamento 1+1 para Venta en la Marina Turquoise!En uno de los proyectos costeros más exclu…
$232,934
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Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
🏡 Alquiler de un magnífico apartamento 2+1 en un complejo residencial tranquilo y verde!La c…
$750
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
¡Me condenaré!El complejo Turquoise Marina se encuentra en la zona del Golfo de Lalezi, que …
$339,022
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Investment Realty Group
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Ático Ático 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 9/9
🏡 PENTHOUSE FOR SALE – FORMER POLICE DISTRICT, DURREXSSituado en una de las zonas más buscad…
$213,106
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Apartamento 6 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 6 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 220 m²
Piso 1
Este apartamento de dos pisos con entradas separadas está situado en la primera y segunda pl…
$373,519
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CACTUS | Real Estate
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 496 m²
Número de plantas 2
For sale: 2-story villa in one of the quietest and greenest areas known as "Vila e Zogut". T…
$290,920
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 4
Se ofrece un apartamento moderno y bien organizado en venta, situado en una de las zonas más…
$209,181
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Tipos de propiedades en Condado de Durrës

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Condado de Durrës, Albania

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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