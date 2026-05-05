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Casas en la montaña en Venta en Central Albania, Albania

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Tirana
29
Tirana Municipality
195
Farke
152
Bashkia Kavaje
78
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1 propiedad total found
Villa 10 habitaciones en Mjull Bathore, Albania
Villa 10 habitaciones
Mjull Bathore, Albania
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 471 m²
Número de plantas 3
Tranquility. Privacy. Real luxury. B99 Group offers for sale 6 modern villas in Mjull-Bat…
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