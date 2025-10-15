Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Central Albania
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Central Albania, Albania

Tirana
12
Tirana Municipality
82
Farke
59
Bashkia Kavaje
13
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 4 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 241 m²
Villa with a view of Lake Farka - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is …
$549,157
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Central Albania

villas
dúplex

Parámetros de las propiedades en Central Albania, Albania

con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir