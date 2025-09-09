  1. Realting.com
  Hütte House, 350m2, Zlatica - FOR RENT

Hütte House, 350m2, Zlatica - FOR RENT

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
$1,819
10
ID: 28668
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Furnished house for rent, 350m2, in Zlatica, Podgorica. Structure: Ground floor: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and two terraces. First floor: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and terrace. The house is located in an excellent location, near all the amenities necessary for everyday life - near the elementary school "Dragisa Ivanovic". It is rented out for a long period of time, with a mandatory deposit in the amount of one month's rent! Petar Abramovic - real estate agent.

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
