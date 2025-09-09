Hütte Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Na prodaju kuća Krimovice na svega 8 km od Budve, u neposrednoj blizini plaža Jaz, Ploče i Trsten.
📍 Lokacija: Krimovica, opština Kotor;
🏖 Udaljenost od mora: nekoliko minuta vožnje do najpoznatijih plaža.
Struktura kuće:
🏠 Prizemlje (50 m²):
Ulazni prostor – 11,3 m²
Kuhinja s trpezarijom – 18,4 m²
Kupatilo – 4,5 m²
Spavaća soba – 12 m²
Hodnik – 4 m²
🏠 Sprat (potkrovlje) – 26,5 m²
Kuća je izgrađena 2018. godine i nedavno renovirana korišćenjem materijala visoke kvalitete. Potpuno je opremljena svim neophodnim kućanskim aparatima. U sklopu objekta nalazi se i vinski podrum.
📐 Površina placa: 170 m²
🌿 Dvorište: uređen vrt sa pejzažnim dizajnom
🅿 Parking: kameno popločano parking mjesto
🔖 Legalizacija: Objekat trenutno nije legalizovan, ali je kompletna dokumentacija predata na vrijeme. Legalizacija je u toku, a status cijene je formiran u skladu s trenutnim stanjem. Napominjemo da u ovom dijelu naselja još uvijek nije usvojen Detaljni urbanistički plan (DUP).
