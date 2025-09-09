  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Wohnquartier Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica

Wohnquartier Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,582
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28663
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, trosoban stan, od 96m2, na petom spratu stambene zgrade, u Master kvartu. Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe (od kojih je jedna master soba), dva kupatila, veseraj i terasa. Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novogradnje koja posjeduje dva lifta i čiji se ulaz redovno održava. U cijenu zakupa uračunato je i garažno mjesto. Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645
Wohnviertel Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,408
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$469
Wohnviertel Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$163,132
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$880
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,582
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Four Seasons Las Vegas
Wohngebäude Four Seasons Las Vegas
Wohngebäude Four Seasons Las Vegas
Wohngebäude Four Seasons Las Vegas
Wohngebäude Four Seasons Las Vegas
Alle anzeigen Wohngebäude Four Seasons Las Vegas
Wohngebäude Four Seasons Las Vegas
Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$3,00M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
171 Eigentumswohnungen, private Balkone für jede Wohnung. Panoramablick auf den Las Vegas Strip von jeder Wohnung aus. Übergroße Grundrisse und Deckenhöhen von 10–13 Zoll. Wet Bar/Dry Bar mit Weinlagerung, Getränkekühler unter der Theke und Eiswürfelbereiter. Designer-Finish und Ausstattungs…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$939
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 53m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na odlicn…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645
Ulica 4jula, iza hotela Signum, 45m2, visoko prizemlje. Cijena: 550€
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen