  4. Wohnquartier Stan 55 m² na Prodaju – Gorica, Podgorica

Wohnquartier Stan 55 m² na Prodaju – Gorica, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
$181,910
9
ID: 28443
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Prodaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 55m2,  smjeste na cetvrtom srpatu stambene zgrade, u naslelju Gorica C. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i dvije terase. Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke - na svega par minuta od strogog Centra.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,174
Wohnviertel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$129,097
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – Centar, Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,056
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$154,917
Wohnviertel Stan 73 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$704
