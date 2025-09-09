  1. Realting.com
  Wohnquartier Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Wohnquartier Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
$322,743
ID: 28806
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Na prodaju dvosoban stan u naselju Momišići. Stan ima 127 m2, a po strukturi je dvosoban. Obje sobe imaju izlaz na soptvenu terasu. Stan ima kupatilo i posebno toalet. Cijena: 275.000eura. U cijenu je uključeno i parking mjesto.    

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,174
Wohnviertel Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$554,531
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$998
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$184,844
Wohnviertel Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$587
Wohnquartier Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$322,743
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$528
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u City Keju.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrza…
Wohnviertel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Wohnviertel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Wohnviertel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Wohnviertel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Wohnviertel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Wohnviertel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$998
For rent: Beautifully furnished two-bedroom apartment, 92m², on the seventh floor of a residential building in the City Quarter. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining area, two bedrooms, bathroom, toilet, storage room, and terrace. The apartment is equipped with a multi-split…
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$184,844
Prodaje se namješten, nov dvosoban stan u Igalu, na 300 m od mora. Stan je površine 55 m2, ima dvije terase, i nalazi se na drugom spratu zgrade. U neposrednoj blizini biće izgrađena nova autobuska stanica, čiji je završetak planiran do početka ljetnje turističke sezone 2025. godine. Takođe …
