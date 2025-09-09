  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Wohnquartier Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica

Wohnquartier Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$822
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28551
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 55m2, na cetvrtom srpatu stambene zgrade, u naslelju Gorica C.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i dvije terase.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   U cijenu najma uracunati su troskovi interneta, kablovske televizije, kao i jedno privatno parking mjesto.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$232,375
Wohnviertel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$293,403
Wohnviertel Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$519,910
Wohnviertel One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$151,396
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$166,653
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$822
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Wohnviertel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Wohnviertel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Wohnviertel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Wohnviertel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Wohnviertel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Wohnviertel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$166,653
An unfurnished apartment of 59m2 is located in Dalmatinska street. It is the first floor in a newer building (the building was moved into in 2022). There are three inverter air conditioners in the apartment. Ceramics, sanitary ware, locks and parquet floors in the apartment are of very good …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Wohnviertel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Wohnviertel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Wohnviertel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Wohnviertel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Alle anzeigen Wohnviertel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Wohnviertel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$275,799
In an extremely quiet location and close to the Morača River, a furnished four-room apartment of 174m2 is for sale. The structure of the apartment is duplex, namely: ground floor: 104m2; floor: 70m2. The second floor is not registered. The property is sold fully furnished, including a gym…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Wohnviertel Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Wohnviertel Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Wohnviertel Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Wohnviertel Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Wohnviertel Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$3,873
Trosoban nov, neuseljen duplex stan od 120m2 nalazi se u Tivtu. Odlikuje se privatnošću, otvorenim pogledom na more, svježim vazduhom i dvije velike terase. Ispred zgrade je jedno parking mesto. Stan se nalazi iznad crkve Svetog Antonija, na 4. spratu zgrade bez lifta
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen