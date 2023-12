New residence Hyde Walk Residence with a swimming pool near Sheikh Zayed Road, Al Satwa, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €135,948

57 m² 1

Haben Sie sich schon lange für Investitionen interessiert? Investieren Sie sofort mit der GARANTIE des EINKOMMENS in den VAE-Immobilien! - Garantierte Mieteinnahmen durchschnittlich 11%. - Günstiges Steuerklima 0% für Eigentum und Vermietung. - Anlegerschutz durch die Aufsichtsbehörden von RERA und DLD. - Hilfe bei der Erlangung von VNZH. - Unser Unternehmen ist exklusiver Partner zuverlässiger Entwickler. - Hochwertiger und ehrlicher Service mit Kundenbetreuung. - Auswahl der flüssigsten Objekte. - Hilfe beim Weiterverkauf und Gewinn. Wohnungen in der neuen Wohnanlage Al Ghadeer in Abu Dhabi. Alles, was für einen komfortablen Aufenthalt erforderlich ist, ist vorhanden. Es gibt eine Moschee und mehrere Erholungsgebiete. Das Wohngebiet liegt zwischen Dubai und Abu Dhabi sowie ein weiterer Wohnkomplex mit Imkan Al Jurf Villen. Neben Schulen in Al Ghadeer Phase 2 gibt es verschiedene Einrichtungen für Kinder, wie Spielbereiche und Parks. Auf dem Territorium gibt es ein Schwimmbad, das sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen genutzt werden kann, sowie ein Fitnessstudio und eine Sportstadt. Die Parks haben mehrere Grillplätze für Familien. Das Gebiet liegt weit entfernt von den Grenzen von Städten und Geschäftszonen, ist aber dank des bequemen Straßenverkehrs überhaupt nicht isoliert. Es dauert nur 20 bis 30 Minuten mit dem Auto oder Taxi, um zu den nächstgelegenen Zielen in Abu Dhabi oder Dubai zu gelangen. Ein angemessener Preis und ein flexibles Zahlungssystem mit einem minimalen Anfangsbeitrag machen Al Ghadeer für viele erschwinglich und attraktiv. Zahlungsplan: 10% - im Bau 90% - nach Fertigstellung ( detaillierter Zahlungsplan auf Anfrage ) Rufen Sie an oder schreiben Sie, erzählen Sie uns alles über die profitabelsten Projekte der VAE! KOSTENLOS wählen wir die perfekte Immobilie für Sie aus!